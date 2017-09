Reals Tore-Rekord: River noch besser

Ronaldo und Real Madrid haben offenbar nicht den Tor-Rekord eingestellt

Von wegen Weltrekord: Real Madrids am Mittwochabend beim 0:1 (0:0) gegen Betis Sevilla gerissene Serie von 73 Pflichtspielen mit mindestens einem Tor ist angeblich doch keine Bestmarke.

Wie der Fußballstatistiker "MisterChip" in der spanischen Sporttageszeitung "AS" berichtet, soll Argentiniens Rekordmeister River Plate sogar in 96 Begegnungen am Stück getroffen haben.

Die Serie der Millonarios hielt demnach von 13. September 1936 bis 4. Juni 1939. River holte in diesem Zeitraum mit 72 Siegen bei elf Niederlagen und einem Torverhältnis von 316:132 sechs Titel. José Manuel Moreno war mit 77 Treffern erfolgreichster Schütze. Die Serie endete am 11. Juni 1939 im Clásico gegen die Boca Juniors (0:2).

Real erzielte bis Mittwoch wie der FC Santos um Brasiliens Legende Pelé in den frühen 1960er-Jahren 73-mal nacheinander mindestens einen Treffer. Das reicht weltweit laut der "AS" aber nicht einmal für Platz zwei: Der FC São Paulo soll von 1930 bis 1933 in 82 Spielen der Campeonato Paulista und des Torneo Rio-São Paulo immer getroffen haben.

Die deutsche Bestmarke hält der FC Bayern, der 2012 bis 2014 in 61 Begegnungen nacheinander getroffen hatte. Der spanische Rekord stand vor Reals Serie bei 44 Spielen und wurde vom FC Barcelona gehalten (1942-1944).