Ex-Cottbusser von zwei Vermummten überfallen

Mario Cvitanović spielte von 2007 bis 2009 für Energie Cottbus

Mario Cvitanović, Trainer des kroatischen Rekordmeisters Dinamo Zagreb und ehemaliger Spieler von Energie Cottbus, ist am Mittwochabend Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Wie der Klub am Tag danach mitteilte, wurde der 42-Jährige vor seinem Haus von zwei Vermummten angegriffen. Durch Schläge mit einem Baseballschläger erlitt Cvitanović einen Armbruch. Wie Kroatiens Innenminister Davor Božinović erklärte, arbeite die Polizei "intensiv daran, die Verdächtigen zu finden".

Der Angriff auf den ehemaligen Nationalspieler, der seit Juli bei Dinamo verantwortlich auf der Bank sitzt, ist der nächste in einer Reihe von Gewaltakten gegenüber Verantwortlichen des Klubs. Im August war Ex-Präsident Zdravko Mamić in Bosnien-Herzegowina von zwei maskierten Personen attackiert und von einer Kugel ins Bein getroffen worden. Im Juni zuvor hatte ein Passant im Hafen auf der Insel Brač auf ihn eingeschlagen.

"Leider ist das nur die Fortsetzung der Ereignisse in letzter Zeit, in der die Gewalt gegenüber den Personen aus unserem Klub offenbar legalisiert wurde", teilte Dinamo Zagreb nach der Attacke gegen Trainer Cvitanović mit. Der 18-malige Meister führt die Meisterschaft in Kroatien derzeit mit 25 Punkten an.