Serbien nominiert Kader für ÖFB-Duell

Torjäger Aleksandar Mitrović ist einer der serbischen Schlüsselspieler

Serbiens Teamchef Slavoljub Muslin hat am Donnerstag den Kader für die letzten WM-Qualifikationsspiele am 6. Oktober in Wien gegen Österreich und am 9. Oktober in Belgrad gegen Georgien bekanntgegeben. Das Aufgebot umfasst derzeit 25 Spieler, weil einige Akteure mit Blessuren noch fraglich sind und Napoli-Verteidiger Nikola Maksimović das Duell mit dem ÖFB-Team wegen einer Sperre verpasst.

Angeführt wird die Mannschaft von Spielmacher Nemanja Matić von Manchester United, der beim 3:2-Heimsieg gegen Österreich in Belgrad vor einem Jahr aufgrund einer Sperre gefehlt hatte, sowie von Flügelstürmer Dušan Tadić von Southampton.

Den Serben reicht aus den beiden letzten Partien bereits ein voller Erfolg, um sich als Gruppensieger fix für die WM 2018 in Russland zu qualifizieren.

Serbischer Teamkader:

Tor: Vladimir Stojković (Partizan), Predrag Rajković (Maccabi Tel Aviv), Aleksandra Jovanović (Aarhus)

Abwehr: Branislav Ivanović (Zenit St. Petersburg), Aleksandar Kolarov (AS Roma), Jagoš Vuković (Olympiakos), Stefan Mitrović (Gent), Nikola Maksimović (Napoli/gegen Österreich gesperrt), Matija Nastasić (Schalke), Milos Veljković (Werder Bremen), Nemanja Milunović (BATE Borisov), Uros Spajić, Ivana Obradović (beide Anderlecht), Antonio Rukavina (Villarreal)

Mittelfeld: Nemanja Matić (Manchester United), Luka Milivojević (Crystal Palace), Nemanja Gudelj (Tianjin Teda), Nemanja Maksimović (Valencia)

Angriff: Dušan Tadić (Southampton), Filip Kostić (Hamburger SV), Adem Ljajić (Torino), Aleksandar Mitrović (Newcastle), Andrija Pavlović (FC København), Mijat Gaćinović (Eintracht Frankfurt), Aleksandar Prijović (PAOK Saloniki)

