Tévez ätzt gegen chinesische Spieler

Carlos Tévez spielt seit Jahresbeginn in China

Carlos Tévez, mit einem angeblichen Jahresgehalt von 38 Millionen Euro bei Shanghai Shenhua fürstlich entlohnt, macht sich in seiner Wahlheimat keine Freunde.

"Chinesische Spieler haben von Natur aus nicht die technischen Fähigkeiten wie Südamerikaner oder Europäer, die schon als Kinder Fußballspielen gelernt haben. Auch in 50 Jahren werden sie nicht wettbewerbsfähig sein", sagte der Argentinier.

Tévez steht im Reich der Mitte seit seinem Wechsel von den Boca Juniors in die Super League in der Dauerkritik. In 13 Ligaspielen gelangen dem 33-Jährigen nur drei Tore. Zuletzt hatte Trainer Jingui Wu ihn wegen Übergewichts für mehrere Spiele aus dem Kader gestrichen.