Bayern-Kult-Kicker prophezeit 16 Tore von James

Schießt James 16 Saisontore für die Bayern?

Der frühere Bayern-Profi Adolfo Valencia aus Kolumbien traut seinem Landsmann James Rodríguez starke Leistungen beim deutschen Rekordmeister zu.

"Ich denke, er schießt 16 Saison-Tore! Er hat eine Wahnsinns-Technik. Er hat einen unglaublich starken linken Fuß", sagte Valencia gegenüber "Bild" und ergänzte: "Außerdem kann er seine Mitspieler mit seinen Super-Pässen ideal einsetzen."

Stürmer Valencia, Spitzname "El Tren", spielte 1993/1994 als erster Kolumbianer in München und avancierte zum Publikumsliebling. James ist so etwas wie sein Nachfolger in der bayerischen Landeshauptstadt. "Durch meine Vergangenheit habe ich James die Tür bei Bayern geöffnet", so der heute 49-Jährige.

Der Spieler-Berater erläuterte: "Ich denke, die Verantwortlichen waren von meinem guten Verhalten beeindruckt. Das ist sehr wichtig in Deutschland. Sie wissen, dass sich kolumbianische Spieler gut benehmen."

Der zunächst für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehene James startete auch aufgrund einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung durchwachsen in sein erstes Jahr bei den Bayern.

Zuletzt kam der 26-Jährige allerdings in Schwung. Beim Top-Spiel auf Schalke am Dienstag erzielte der WM-Torschützenkönig von 2014 einen Treffer selbst und bereitete einen weiteren vor.