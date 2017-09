Draxler: Situation "alles andere als einfach"

Julian Draxler will sich bei Paris Saint-Germain durchsetzen

Julian Draxler musste in diesem Sommer gleich zweimal mit ansehen, wie sein Klub Paris Saint-Germain für seine Position Verstärkung holte. Zuerst verpflichtete PSG den Brasilianer Neymar, dann auch noch Monaco-Shootingstar Kylian Mbappé. Doch der Nationalspieler will sich trotz der großen Konkurrenz nicht unterkriegen lassen.

Der 24-Jährige sieht die vielen Top-Spieler eher als Gewinn für die Mannschaft als ein Problem für seine eigene Zukunft, wie er im Interview mit der "Deutschen Welle" erläuterte: "Jeder weiß, dass Paris Saint-Germain sehr große Ambitionen im Klubfußball hat. Wir wollen alles erreichen, wir wollen alles gewinnen und der Verein hat sehr viel Geld auf dem Transfermarkt investiert." Paris sei nun auch dank der Millionen-Investitionen "auf Augenhöhe" mit der internationalen Elite.

"Wir müssen nun beweisen, dass wir eine gute und starke Mannschaft sind. Das ist für mich alles andere als einfach, weil wir Spieler wie Neymar, Di María oder Pastore haben, und es gibt ja noch andere", erklärte der gebürtige Gladbecker die Konkurrenz-Situation bei PSG: "Es kommt also darauf an, wie du dich im Training zeigst, wie du dich fühlst. Der Trainer kann für jede Partie neu entscheiden. Und man muss ihm zeigen, dass man der richtige Mann für dieses Spiel ist."

Die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" hatte unterdessen zuletzt berichtet, dass der deutsche Nationalspieler im Winter zum Verkauf stehe. Durch die neuen Einnahmen wolle Paris Saint-Germain das Gleichgewicht im Financial Fairplay einhalten.

Confed Cup als Grund für den "Rückstand"

Draxler will sich indes im Training von PSG-Coach Unai Emery für weitere Einsätze empfehlen. In dieser Spielzeit stand der Ex-Wolfsburger fünfmal auf dem Platz. Allein beim 5:1-Sieg gegen den FC Metz durfte Draxler über die vollen 90 Minuten agieren.

"Ich kam nach dem Confed Cup etwas später zurück in die Vorbereitung und hatte etwas Rückstand den Anderen gegenüber", erklärte der Offensivallrounder, der jedoch davon "überzeugt" ist, in dauerhaft in der Startelf spielen zu können.

Nach einem ersten Halbjahr in Paris ohne Titelgewinn ist Draxler nun "sicher, dass wir es diesmal packen". In der vergangenen Saison hatte sich die AS Monaco die Meisterschaft in der Ligue 1 gesichert. "Wir werden die französische Meisterschaft holen und haben auch in der Champions League große Ziele."