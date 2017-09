Startelf für Salihović "nicht zu erwarten"

Sejad Salihović will mit dem HSV in der Liga Erfolge feiern

Wie aus dem Nichts zauberte der Hamburger SV den zuvor vertragslosen Sejad Salihović aus dem Hut. Der Routinier überzeugte seinen Trainer Markus Gisdol im Training und stand gegen Dortmund gar in der Startelf. Auch zu seiner eigenen Überraschung.

Bei der 0:2-Niederlage gegen Hannover 96 musste der Bosnier noch 60 Minuten auf sein Bundesliga-Comeback warten. Dann wurde der 32-Jährige von Markus Gisdol für Bakery Jatta eingewechselt. Im Heimspiel gegen den BVB durfte Salihović dann jedoch von Beginn an ran. "Für mich war es positiv, dass ich so schnell Einsatzzeiten bekommen habe", blickte Salihović in der "Bild" auf seine ersten Wochen beim HSV zurück.

"Es war nicht zu erwarten, dass ich nach einer Woche schon in der Startelf stehe. Ich habe zuvor vier Monate nicht gespielt. Ich denke, dafür habe ich es ordentlich gemacht", so der Mittelfeldspieler: "Ich habe viel gearbeitet, bin fit."

Zwar war sich der Neu-Hamburger sicher, dass er "läuferisch alles abrufen kann". Dennoch: "Natürlich ist ein Spiel etwas anderes, man muss die Abläufe wieder hinbekommen." Bei der 0:3-Niederlage gegen den BVB konnte Salihović allerdings noch kein Erfolgsereignis feiern: "Natürlich wäre es positiver, wenn wir auch Punkte geholt hätten. Gegen Dortmund ist es nicht so einfach. Die haben natürlich eine große individuelle Klasse."

Am kommenden Sonntag (18:00 Uhr) geht Salihović mit den Rothosen beim Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen wieder auf Punktejagd.