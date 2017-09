Kramer-Einsatz fraglich - Sommer fällt aus

Christoph Kramer erlitt gegen Stuttgart einen Nasenbeinbruch

Der Einsatz von Christoph Kramer für Borussia Mönchengladbach im Auswärtsspiel am Samstag bei Borussia Dortmund ist fraglich. Torhüter Yann Sommer (Innenbanddehnung im Knie) fällt auf jeden Fall aus. Insgesamt fehlen Gladbach im West-Schlager acht Spieler.

Über Kramer sagte Trainer Dieter Hecking am Freitag bei der Spieltags-Pressekonferenz: "Er wird es mit dem Training probieren. Dann werden wir entscheiden, ob er dabei ist."

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte beim 2:0 der Fohlen am Dienstag gegen Aufsteiger VfB Stuttgart einen Nasenbeinbruch erlitten.

Kramer, der am Freitag mit einer Maske trainiert, war in der 22. Minute bei einem Kopfballduell mit Stuttgarts Anastasios Donis zusammengeprallt und hatte sich dabei eine Platzwunde an der Stirn zugezogen. Zudem hatte er Nasenbluten.

Der Weltmeister musste rund drei Minuten an der Seitenlinie behandelt werden, ehe er sein blutverschmiertes Trikot wechselte und bis zur Pause weiterspielte.

Dahoud? "Wir wissen, was er kann"

Gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund erwartet Hecking ein "packendes" Spiel: "Sie verteidigen sehr hoch und bieten dadurch auch Räume." Somit müsse Gladbach versuchen, das Dortmunder Offensivspiel einzudämmen und gleichzeitig "viel Ballbesitz" haben.

Vorsicht ist dabei vor allem bei BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang geboten: "Er ist einer der Top-Stürmer in Europa. Das hat er über einen langen Zeitraum bewiesen", so Hecking weiter.

Mit Raffael verfüge sein Team jedoch auch über einen "Ausnahmespieler", der in Dortmund für den "entscheidenden Moment" gut sein könne.

Der Fohlen-Coach blickt außerdem gespannt auf seinen ehemaligen Schützlich Mahmoud Dahoud zurück. Der Neu-Dortmunder müsse "seine Rolle beim BVB" finden, so Hecking: "Das tut er im Moment. Wir wissen, was er kann."