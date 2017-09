BVB-Coach Bosz lobt Dahoud und Pulisic

Christian Pulisic (l.) und Mahmoud Dahoud (r.) überzeugen im BVB-Trikot

Mit Mahmoud Dahoud und Christian Pulisic verfügt Dortmunds Trainer Peter Bosz über zwei junge und vielversprechende Spieler. Die Entwicklung der beiden sei zuletzt sehr positiv gewesen, so der Niederländer auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (18:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach.

Dahoud, der am Samstag auf seine ehemaligen Kollegen trifft, sei "ein sehr guter Fußballspieler", so Bosz. "In Dortmund muss er auf eine andere Art und Weise spielen als er es in Gladbach getan hat. Er hat sich sehr gut angepasst", lobte der 53-Jährige den Mittelfeldspieler. Der U21-Nationalspieler agierte zuletzt im offensiv ausgelegten zentralen Mittelfeld und sammelte zwei direkte Torbeteilungen für seine neue Mannschaft.

Bosz erkennt dabei eine positive Entwicklung beim Neuzugang, der im Sommer vom Liga-Konkurrenten verpflichtet wurde: "Man sieht, dass sein Niveau stetig steigt. Ich bin mit seinen bisherigen Leistungen sehr zufrieden."

Pulisic? "Er muss den Titel gewinnen"

Der erst 19 Jahre alte Christian Pulisic ist bei Borussia Dortmund trotz seines jungen Alters ein alter Hase. Die jüngsten Leistungen des US-Amerikaners machen Hoffnungen auf eine große Karriere. Erst kürzlich wurde er vom Fachmagazin "Tuttosport" unter die besten 25 Nachwuchsspieler Europas gewählt und darf sich Hoffnungen auf die Auszeichnung zum "Golden Boy" machen.

"Er muss den Titel gewinnen", forderte der Niederländer mit einem Schmunzeln: "Ich hoffe es für ihn." Pulisic zähle "seit Jahren schon zu den großen Talenten" und habe eine große Zukunft vor sich. Bosz kennt die Qualitäten des Angreifers: "Er ist sehr schnell, technisch stark und, was auch wichtig ist, er trifft. Man muss als Stürmer auch torgefährlich sein."

Pulisic kommt beim BVB bereits auf 43 Bundesliga-Partien, in denen er sieben Treffer erzielen konnte. Allein in dieser Saison netzte der 19-Jährige zweifach ein. Außerdem, so Bosz, habe Pulisic eine "super Mentalität" und wolle "immer besser werden".