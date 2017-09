H96 bangt um Sané - Jonathas fällt erneut aus

Hannovers Salif Sané (l.) ist gegen den 1. FC Köln fraglich

Aufsteiger Hannover bangt vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln um den Einsatz von Abwehrchef Salif Sané. Der Innenverteidiger plagt sich mit einer Sprunggelenksprellung herum.

Sanés Einsatz am Sonntag (15:30 Uhr) sei "stark gefährdet", teilte Hannover bei der Spieltagspressekonferenz am Freitag mit. Angreifer Jonathas (Oberschenkelprobleme) fällt wie schon in den Spielen gegen den Hamburger SV (2:0) und beim SC Freiburg (1:1) aus.

96-Trainer André Breitenreiter warnte davor, den punktlosen Tabellenletzten aus Köln zu unterschätzen. "Das wird wahrscheinlich das allerschwerste Spiel der bisherigen Saison. Wir müssen richtig dagegenhalten", sagte Breitenreiter. Mit der Unterstützung der Fans wolle Hannover "unsere Serie halten".

Die ungeschlagenen Niedersachsen haben als Tabellenvierter elf Punkte auf dem Konto. Unter Breitenreiter hat Hannover saisonübergreifend keines seiner 15 Pflichtspiele verloren. Beide bisherigen Bundesliga-Heimspiele gegen Schalke 04 (1:0) und Hamburg wurden gewonnen.