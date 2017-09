Rippenprobleme: Kroos gegen BVB wieder fit?

Toni Kroos wird das nächste Liga-Spiel der Königlichen verpassen

Real Madrids Mittelfeldmotor Toni Kroos wird am Wochenende nicht gegen Deportivo Alavés auflaufen können. Der Nationalspieler laboriert an einer Verletzung. Ob Kroos gegen Borussia Dortmund wieder fit ist, steht noch nicht fest.

Zinédine Zidane bestätigte auf der Pressekonferenz am Freitag die Entscheidung, Kroos nicht aufzustellen. "Nach dem Spiel gegen Real Sociedad hatte er Beschwerden an der Rippe und wir wollen nichts riskieren", zitiert "realtotal" den Trainer. Deshalb wird der 27-Jährige pausieren müssen.

"Ich hoffe, dass es nichts Gravierendes ist und er am Dienstag zu uns zurückkehrt. Wir werden bei ihm gegen Alavés nichts riskieren", erklärte der Franzose weiter. Immerhin steht in der kommenden Woche das wichtige Spiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund auf dem Plan.

Nach der jüngsten Niederlage haben die Königlichen nun sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Barcelona. Zidane bleibt optimistisch: "Wir glauben nicht, dass die Liga schon gelaufen ist. Die Saison hat gerade erst begonnen."