Lederer holt ehemaligen Schützling zum SKN

Eldis Bajrami gilt als exzellenter Techniker

Bundesligist SKN St. Pölten hat am Freitag die ablösefreie Verpflichtung von Eldis Bajrami vermeldet. Der 24-jährige Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei der Admira im Sommer nicht mehr verlängert worden war, hatte schon zuletzt beim SKN trainiert und erhielt einen Kontrakt bis Saisonende.

Bajrami entstammt dem Nachwuchs vom SK Rapid, seinen Durchbruch in der Bundesliga schaffte er aber erst in der Südstadt. Dort brachte er es in drei Saisonen auf 94 Bundesliga-Einsätze und erzielte dabei vier Tore.

apa/red