Rapid sucht den "Killerinstinkt"

Louis Schaub durfte im Cup zwei Treffer bejubeln und will nun auch in der Liga nachlegen

Beim SK Rapid läuft vor dem Auftaktspiel der neunten Bundesliga-Runde am Samstag (ab 16:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) gegen den Wolfsberger AC die Suche nach dem "Killerinstinkt". Zeigt man gegen die Kärntner endlich die nötige Ruhe im Abschluss?

"Die Formkurve geht nach oben, leider passt das noch nicht ganz mit den Ergebnissen zusammen", erklärte Rapid-Coach Goran Djuricin am Freitag bei der Abschluss-Pressekonferenz in Wien-Hütteldorf. Auf die Tabelle, wo der Rekordmeister nach acht Runden nur auf Platz liegt, sieht im Moment bei den Grün-Weißen niemand gerne. Wie schon in der vergangenen Katastrophen-Saison. "Aber das ist jetzt nebensächlich. Mit einem 'Dreier' kann man auch schnell viel weiter nach vorne kommen", lautet die Djuricin-Devise.

Seine Mannschaft ist zwar seit vier Pflichtspielen ungeschlagen, aber in der Liga reichte es zuletzt nur zu zwei Remis. Diese Unentschieden wurden dafür aber immerhin auswärts bei Doublegewinner RB Salzburg und den enorm heimstarken Altachern geholt.

In diesen Partien hatte Rapid zwar sehr starke Phasen, doch auch immer wieder Aussetzer, die letztlich nach Führungen wichtige Punkte kosteten. In diesem Zusammenhang haderte Djuricin vor allem mit der mangelnden Effizienz vor dem gegnerischen Tor. "Wenn die gepasst hätte, wären wir jetzt mit der Tabelle glücklicher. Natürlich brauchen wir Ergebnisse."

Kann man Kaltschnäuzigkeit trainieren?

Der Rapid-Trainer betonte immer wieder die Wichtigkeit von "Chancenverwertung" und sprach dann selbst den fehlenden "Killerinstinkt" an: "Es macht bei uns Spaß im Training und auch im Spiel. Aber es würde noch viel mehr Spaß machen, wenn wir gewinnen und uns endlich belohnen."

Rapid-Sportchef Fredy Bickel ging gegenüber weltfussball noch einen Schritt weiter. Der Schweizer sprach unmissverständlich Klartext: "Wir dürfen uns nicht in Selbstmitleid ergeben. Schon bei unseren 2:0-Führungen gegen Mattersburg und die Austria haben wir tote Gegner wieder zum Leben erweckt. Jetzt liegen wir auch in Salzburg und in Altach vorne, aber bringen es einfach nicht über die Distanz. Das ist sicher kein Zufall mehr und deshalb muss man das auch ansprechen."

Bickel lässt aber dabei seine Erfahrung aus seinen erfolgreichen Zeiten bei den Grasshoppers, in Bern bei den Young Boys und beim FC Zürich einfließen: "Es bringt nichts, wenn man rumschreit. Auch wenn es sehr weh tut, muss man versuchen ruhig zu bleiben. Ich versuche das Vertrauen zu stärken, denn die Leistungen sind wirklich gut. Aber es zählen die Ergebnisse und das müssen wir so schnell wie möglich lernen."

Damit soll bereits gegen den Wolfsberger AC begonnen werden, auch wenn die Bundesliga-Gesamtbilanz gegen die Kärntner mit sieben Rapid-Siegen, fünf Unentschieden und acht Niederlagen leicht negativ ist. Louis Schaub begab sich deshalb auf Ursachenforschung: "Der WAC ist ein Gegner, der sich meistens hinten reinstellt. Wir müssen ihre Abwehr knacken."

Außerdem gab der ÖFB-Teamspieler zu: "Das erste Saisonviertel ist sicher nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir haben gute Leistungen gezeigt und uns oft nicht belohnt. Wir müssen intelligenter werden", forderte Schaub.

WAC-Coach Heimo Pfeifenberger ist durchwegs zufrieden

Im Gegensatz dazu fiel das erste Saison-Resümee von WAC-Trainer Heimo Pfeifenberger deutlich zufriedener aus. "Uns hat keiner zugetraut, dass wir nach acht Runden elf Punkte haben. Das spricht für den Teamspirit."

Das starke Gemeinschaftsgefühl ist für den Coach des Tabellensiebenten wichtiger als die positive Bilanz gegen Rapid. "Ich lege nicht viel Wert auf die Statistik und schaue lieber darauf, wie die Mannschaft drauf ist. Aber vielleicht gibt es Spielern von uns zusätzliche Sicherheit", vermutete Pfeifenberger.

