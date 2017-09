Megagehalt! Dembélé-Vertragsinhalte enthüllt

Ousmane Dembélé kassiert mächtig ab

Ousmane Dembélé benötigte nur eine Saison im Trikot von Borussia Dortmund, um sein unbestrittenes Talent weiter eindrucksvoll zu untermauern. Nach einigem Hin und Her lockte der FC Barcelona den französischen Youngster im Sommer in seine Reihen, der BVB kassierte eine Mega-Ablöse. Der "Spiegel" enthüllt nun die genauen Details des Deals.

Demnach überweist Barça in zwei Raten eine feste Ablöse in Höhe von 105 Millionen Euro nach Dortmund, weitere Prämien könnten den ohnehin satten Betrag weiter anwachsen lassen. Insgesamt seien Bonuszahlungen von 40 Millionen Euro möglich - 20 davon sind an Einsätze gekoppelt.

Jeweils fünf Millionen Euro kassieren BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Co. nach Dembélés 25., 50. 75. und 100. Einsatz im Dress der Katalanen. Die Verletzung des 20-Jährigen bedeutet somit, wie von Watzke betont, nicht, dass Zahlungen ausbleiben. Lediglich der Zeitpunkt dürfte sich nach hinten verschieben.

Sattes Gehalt und satte Boni

Der Bericht des "Spiegel", der sich auf Unterlagen bezieht, die die Enthüllungsplattform "Football Leaks" dem Magazin zur Verfügung stellt, legt zudem den Verdienst Dembélés offen.

Barcelona hat dem Nationalspieler seinen Wechsel angeblich mit einem königlichen Jahressalär von zwölf Millionen Euro schmackhaft gemacht. Zum Vergleich: Beim BVB soll Dembélé etwa ein Fünftel der Summe kassiert haben.

Damit aber nicht genug: Zudem floss ein "Special Bonus" in Höhe von 6,7 Millionen Euro und einen "Signing Bonus" von drei Millionen in die Taschen des Offensivspielers. Sollte Barça das Triple aus Champions-League-Sieg, spanischem Pokal und spanischer Meisterschaft holen, sollen weitere 3,3 Millionen hinzukommen.