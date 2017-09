Meister-Held vor der Rückkehr nach Lautern?

Ciriaco Sforza spielte gleich dreimal für den 1. FC Kaiserslautern

Der Zweitliga-Krisenklub 1. FC Kaiserslautern ist weiterhin händeringend auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Nach der Entlassung von Norbert Meier nehmen die Spekulationen zu.

Wie die "Bild" jüngst berichtete, soll sogar die Lauterer Meister-Legende von 1998, Ciriaco Sforza, ein Thema am Betzenberg sein. Sforza verbindet mit Kaiserslautern ein ganz besonderes Band: In seiner aktiven Karriere zwischen 1986 und 2005 stand der Schweizer gleich dreimal in der Pfalz unter Vertrag.

Zwischen 1993 und 1995, 1997 und 2000 sowie 2002 bis 2005 lief Sforza für die Roten Teufel auf. Unvergessen bleibt die Sensationsmeisterschaft als Aufsteiger in der Saison 1997/1998, als der heute 47-Jährige unumstrittener Stammspieler und Mannschaftskapitän in Kaiserslautern war.

Die Trainerkarriere des ehemaligen Mittelfeldspielers verlief nach seinem Karriereende 2006 bislang relativ glanzlos. Vier Stationen in der Schweizer Super League stehen zu Buche. Zuletzt arbeitete er beim FC Thun, ist aber seit 2015 ohne Trainertätigkeit.

Neben dem Meisterhelden Sforza werden auch die ehemaligen Zweitliga-Trainer Dirk Schuster und Bernd Hollerbach mit den Pfälzern in Verbindung gebracht. Aktuell wird die Profimannschaft noch von Nachwuchsleiter Manfred Paula und Alexander Bugera interimsmäßig betreut und gecoacht.