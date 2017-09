Bielefeld rutscht nach Remis weiter ab

Julian Börner glich für Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Heidenheim aus

Nach dem starken Saisonstart gerät Arminia Bielefeld in der 2. Bundesliga immer mehr aus dem Tritt. Die Ostwestfalen, vor fünf Wochen noch Tabellenführer, kamen gegen den 1. FC Heidenheim nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Julian Börner verhinderte mit einem Kopfballtor in der 78. Minute die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf ist dennoch auf fünf Punkte angewachsen. "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, waren direkt präsent. Dann haben wir aber den Faden verloren", resümierte Arminia-Coach Jeff Saibene nach der Partie: "In der letzten halben Stunde haben wir unglaubliche Moral gezeigt."

Arne Feick (59.) hatte die Gäste in Führung gebracht, zum zweiten Auswärtssieg in Folge nach dem 2:1 beim VfL Bochum vor einer Woche reichte es aber nicht. Heidenheim liegt als 13. weiter sechs Punkte hinter Bielefeld.

Schluss! Wir trennen uns 1:1 vom @FCH1846 und behalten einen Punkt in Bielefeld. Julian Börner trifft in seinem 100. Zweitligaspiel. #DSCFCH pic.twitter.com/JhmdWRh02W — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) 23. September 2017

Die Gastgeber waren vor 15.184 Zuschauern auf der Alm in der Anfangsphase die aktivere Mannschaft, schlugen aber kein Kapital daraus. Heidenheim kam immer besser ins Spiel, das Führungstor fiel allerdings in der stärksten Phase der Gastgeber. Feick traf nach einem Eckball von Marc Schnatterer per Kopf.

Zwei Minuten zuvor hatte Gästekeeper Vitus Eicher mit einer Glanzparade nach einem Distanzschuss von Konstantin Kerschbaumer die Arminia-Führung verhindert. Der verdiente Ausgleich war fast eine Kopie des ersten Treffers: Börner, der sein 100. Zweitliga-Spiel bestritt, verwertete eine Ecke des eingewechselten Tom Schütz.