Dämpfer für Köln - SGS und Meppen erleben Debakel

Für Großaspach-Coach Sascha Hildmann setzte es eine böse Klatsche

Nach der ersten Saisonniederlage hat Fortuna Köln in der 3. Liga den direkten Kontakt zum Spitzenreiter SC Paderborn verloren. Die Rheinländer unterlagen den Sportfreunden Lotte mit 0:3 (0:1) und könnten am Sonntag den zweiten Tabellenplatz an den 1. FC Magdeburg verlieren, der beim VfR Aalen antritt (14:00 Uhr).

Paderborn hatte am Freitag mit 2:1 (1:0) gegen Hansa Rostock vorgelegt und baute den Vorsprung vor den Kölnern auf vier Punkte aus. Nur noch einen Punkt hinter der Fortuna liegt der SV Wehen-Wiesbaden nach dem 5:0 (4:0) gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

"Herzlichen Glückwunsch an Wiesbaden zum Sieg. Wehen hat es uns schwer gemacht, wir haben es Wehen leicht gemacht und bekommen Tore, die wir sonst nie und nimmer bekommen. Deshalb geht der Sieg auch in der Höhe voll in Ordnung, so ehrlich muss man sein. Das ist natürlich sehr bitter nach einer bislang tollen Woche hier so zu verlieren. Aber wir werden das Spiel aufarbeiten, es geht immer weiter", gab sich Großaspach-Coach Sascha Hildmann demütig.

Die SpVgg Unterhaching verbesserte sich durch den 4:0 (2:0)-Sieg im Aufsteigerduell gegen den SV Meppen auf den fünften Rang. Mit dem ersten Sieg seit zwei Monaten gab der Chemnitzer FC die Rote Laterne des Tabellenletzten ab. Nach dem 3:0 (2:0) der Sachsen beim Halleschen FC ist Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC vor dem Heimspiel am Sonntag (14:00 Uhr) gegen Rot-Weiß Erfurt vorerst Letzter.

Preußen-Keeper hadert mit Elferpfiff

Punktgleich sitzt auch Preußen Münster nach dem 0:2 (0:1) bei Carl Zeiss Jena im Tabellenkeller fest. "In der ersten Halbzeit war Jena klar besser, danach hätten wir aber einen Punkt verdient gehabt", kommentierte Münsters Michele Rizzi das Spielgeschehen. Keeper Nils-Jonathan Körber monierte zudem den Elfer, den Julian Günther-Schmidt zur Jenaer Führung verwandelte. Er habe Carl-Zeiss-Kicker David Tuma nur "minimal" getroffen, dieser laufe jedoch weiter und falle sehr spät.

Die Würzburger Kickers verhinderten mit dem 1:1 (0:0) beim VfL Osnabrück den Absturz auf einen Abstiegsplatz. Der FSV Zwickau verbesserte sich mit dem 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen II auf den elften Rang.

Marcus Piossek (44.), André Dej (49.) und Hamadi Al Ghaddioui (82.) besiegelten mit ihren Toren die erste Kölner Niederlage. Lotte sprang auf Platz zwölf. Für Wehen war Stephan Andrist mit zwei Toren (26. und 28.) sowie der Vorlage zum ersten Treffer durch David Blacha (8.) der überragende Spieler. Zudem trafen Philipp Müller (31.) und Manuel Schäffler (49.).