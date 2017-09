Schalke vergibt Chancen - 1899 jubelt an der Spitze

1899 Hoffenheim bejubelt den 2:0-Sieg gegen Schalke 04

1899 Hoffenheim bleibt in der Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Die nach wie vor ungeschlagenen Kraichgauer setzten sich 2:0 (1:0) gegen Schalke 04 durch und gehören damit zu den absoluten Topteams.

Zudem ist die TSG seit mittlerweile 21 Partien ohne Heim-Niederlage. Die bisher letzte Pleite zu Hause kassierte Hoffenheim am 14. Mai 2016 gegen Königsblau (1:4).

Youngster Dennis Geiger (13.) und Lukas Rupp (90.+3) erzielten die entscheidenden Tore. Schalke vergab letztlich zu viele Chancen. Für die Hoffenheimer war die Begegnung gleichzeitig die Generalprobe für das zweite Spiel in der Europa League am Donnerstag beim bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad.

"Wir haben nicht unbedingt verdient, aber abgezockt gewonnen", gab 1899-Coach Nagelsmann nach der Partie zu: "Das war eine super Mentalität des Teams."

Das Spiel war auch das Duell zwischen den Trainer-Kumpels Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco, die gemeinsam die Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert hatten. Im März 2016 schloss der damalige TSG-Juniorencoach Tedesco mit einer makellosen 1,0 ab. Nagelsmann wurde "nur" Zweitbester.

Geiger macht sein erstes Bundesligator

Vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena bestimmten die Gastgeber zu Beginn das Geschehen. Die Hoffenheimer, die ohne Spielmacher Kerem Demirbay, Ermin Bičakčić und den Ex-Schalker Ádám Szalai auskommen mussten, wären schon nach elf Minuten fast in Führung gegangen. Nach einem Freistoß von Nadiem Amiri parierte S04-Torwart Ralf Fährmann einen Kopfball von Mark Uth.

Zwei Minuten später war der Keeper geschlagen. Der 19 Jahre alte Geiger, der immer mehr in die Rolle des abgewanderten Confed-Cup-Siegers Sebastian Rudy schlüpft, erzielte sein erstes Bundesligator.

Bei den Schalkern, die ohne Nabil Bentaleb auskommen mussten, saß Nationalspielers Leon Goretzka zunächst auf der Ersatzbank. Vor dem Spiel waren Gerüchte über einen Wintertransfer des 22-Jährigen aufgekommen. Ohne den Mittelfeldspieler ging im Spiel nach vorne nicht allzu viel bei den Gästen.

Konoplyanka hat den Ausgleich auf dem Fuß

In der 28. Minute musste Amiri mit einer Fußprellung vom Platz, für ihn kam Lukas Rupp. Danach wurden die Schalker stärker, Hoffenheim bekam ein paar Probleme in der Abwehr. So richtig gefährlich wurden die Gäste bis zur Pause aber nicht.

Das änderte sich kurz nach dem Seitenwechsel. Der Ukrainer Yevhen Konoplyanka hätte eigentlich den Ausgleich erzielen müssen, traf aber nur die Latte (49.). Nur sechs Minuten später vergab Konoplyanka eine weitere gute Möglichkeit. Auch der kurz zuvor eingewechselte Guido Burgstaller machte es nicht besser (56.). In dieser Phase hätte Schalke den Ausgleich verdient gehabt.

Auf der Gegenseite konnten kurz darauf Uth (57.) und Pavel Kadeřábek (61.) nicht vollstrecken (57.). In der 73. Minute brachte Tedesco dann Goretzka, kurz darauf kam auch Breel Embolo (78.).

Beste Spieler aufseiten der Hoffenheimer waren die Abwehrspieler Kevin Vogt und Benjamin Hübner. Bei Schalke konnten Routinier Naldo und der Marokkaner Armine Harit überzeugen.