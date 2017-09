Eigentore bescheren Barcelona weiße Weste

Luis Suárez war gegen Girona erfolgreich

Der FC Barcelona marschiert weiter ohne Punktverlust durch die spanische Primera División. Im Gastspiel in Girona profitierte der Pokalsieger dabei von gleich zwei Eigentoren und gewann letztlich mit 3:0 (1:0).

Dabei hatte Barça zunächst einige Mühe. Girona setzte immer wieder durch gefährliche Konter Nadelstiche. Als Aday (17.) und Gorka Iraizoz (48.) jedoch ins eigene Tor trafen, war der Bann für Barcelona gebrochen.

In Topstürmer Luis Suárez (69.) traf dann auch noch ein Spieler aus dem Team von Nationalkeeper Marc-André ter Stegen. Damit sind die Katalanen auch im sechsten La-Liga-Spiel ungeschlagen. Auf Atlético Madrid hat Barça vier Punkte Vorsprung, auf Dauer-Rivale Real Madrid gar sieben Zähler. Die Königlichen hatten ihre Partie dank Youngster Dani Ceballos mit 2:1 gegen Deportivo Alavés gewonnen.

Anzeige: FIFA 18 - Jetzt noch den Vorbesteller-Bonus absahnen!

Trainer Ernesto Valverde zeigte sich hinterher begeistert: "Was ich besonders an dem Saisonstart mag, ist unser Teamgeist." Am nächsten Spieltag trifft Barcelona im Heimspiel auf UD Las Palmas. Dann könnte der siebte Erfolg im siebten Spiel folgen.