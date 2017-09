Juve putzt Turin im Derby und bleibt ungeschlagen

Im Turiner Derby ging es phasenweise heiß her

Juventus Turin hat das Stadtduell der Serie A gewonnen, bleibt nach dem 4:0 (2:0) gegen den FC Turin aber Tabellen-Zweiter hinter dem ebenfalls verlustpunktfreien SSC Neapel.

Italiens Serienmeister feierte den sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel und liegt nur wegen der schlechteren Tordifferenz auf Platz zwei. Die Juve-Treffer im Lokalderby erzielten der Argentinier Paulo Dybala (16. und 90.+1 Minute), der Bosnier Miralem Pjanić (40.) und der Brasilianer Alex Sandro (57.).

Daniele Baselli vom FC Turin musste bereits in der 24. Minute mit Gelb-Rot vom Platz - fast 70 Minuten konnte der Titelverteidiger danach in Überzahl spielen. Spitzenreiter Neapel hat nach dem 3:2-Sieg in Ferrara ebenfalls noch eine weiße Weste.

Am kommenden Mittwoch muss Juve in der Champions League ran: Zwei Wochen nach dem 0:3 beim FC Barcelona empfangen die Italiener Olympiakos Piräus, das sein Auftaktspiel ebenfalls verloren hatte.

DFB-Nationalspieler Benedikt Höwedes fällt wegen seiner Verletzung noch für die kommenden Wochen aus und muss weiter auf sein Debüt bei Italiens Rekordmeister warten.