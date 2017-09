"Da müssen wir durch": Köln-Vize stützt Stöger

Stützt FC-Trainer Peter Stöger den Rücken: FC-Legende Toni Schumacher

Kölns Vize-Präsident Toni Schumacher hat Trainer Peter Stöger nach dem schwachen Bundesliga-Start der Rheinländer gestärkt.

"Wir arbeiten mehr als vier Jahre in dieser Konstellation erfolgreich zusammen. Jetzt haben wir erstmals eine schwierige Phase, in der es nicht läuft. Da hilft kein Jammern. Da müssen wir durch", sagte der frühere Nationaltorhüter Schumacher der "Bild am Sonntag" und fügte hinzu: "Und ich bin sicher, mit Vertrauen und Zusammenhalt kriegen wir das hin."

Der angesprochene Stöger setzt ohnehin auf einen gemeinsamen Weg aus der Krise: "Die Mannschaft hat es verdient, dass wir hinter ihr stehen. Der Faktor Vertrauen wird weiter groß geschrieben. Das ist die Basis."

Auch Jörg Schmadtke hat bereits ein Anti-Krisen-Konzept entwickelt und will sich selbst nach einer eventuellen Niederlage im Auswärtsspiel bei Hannover 96 am Sonntag (15:30 Uhr) nicht verrückt machen lassen. "Ritterrüstung an und durch", postulierte der Manager.

Der 1. FC Köln hat vor der Partie in Niedersachsen bislang noch keinen Punkt geholt.