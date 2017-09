BVB-Gala, Erlösung und Ergebniskrise satt

Der BVB feierte einen 6:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach

Mit einer Tore-Show hat sich Borussia Dortmund auf das Champions-League-Duell mit Real Madrid am Dienstag eingestimmt. Beim 6:1 (3:0) gegen Borussia Mönchengladbach machten vor allem zwei Offensivspieler auf sich aufmerksam.

Das gelang auch einem Hoffenheimer Youngster. Ein Rückblick auf die Samstagsspiele in der Bundesliga:

PREMIERE: Dennis Geiger ist elf Jahre jünger als sein Trainer Julian Nagelsmann. Der Coach - mit 30 Jahren der jüngste Fußballlehrer in der Bundesliga - schätzt den Mittelfeldspieler offenbar, denn Geiger stand in seinem fünften Bundesliga-Spiel zum vierten Mal in der Startelf. Nun belohnte sich der 19-Jährige, als er mit seinem ersten Bundesliga-Tor den Weg zum 2:0 Hoffenheims gegen Schalke 04 ebnete.

Anzeige: FIFA 18 - Jetzt noch den Vorbesteller-Bonus absahnen!

TOP-TORJÄGER: Mit drei Toren gegen Gladbach eroberte Pierre-Emerick Aubameyang die Führung in der Torjägerliste von Robert Lewandowski zurück. Der Gabuner hat in sechs Spielen acht Tore erzielt, eins mehr als der Pole vom FC Bayern München. In Maximilian Philipp präsentierte sich ein weiterer Dortmunder Offensivspieler stark: Der ehemalige Freiburger erzielte seine Saisontore drei und vier.

MATCHWINNER: Timo Werner ließ alle bei RB Leipzig nach dem Ende einer durchwachsenen Englischen Woche aufatmen. Fans, Kollegen und Verantwortliche wie Trainer Ralph Hasenhüttl. Der Nationalstürmer war Matchwinner beim 2:1 seines Klubs gegen Eintracht Frankfurt. Beim 1:0 konnte Eintracht-Keeper Lukáš Hrádecký den Schuss von Werner nur vor die Füße von Torschütze Jean-Kévin Augustin abwehren. Und beim 2:0 war Hrádecký machtlos gegen Werners Versuch aus der Drehung.

ERLÖSUNG: Beim FSV Mainz 05 kam nach vier Niederlagen in fünf Spielen Krisengerede auf, der Druck auf Trainer Sandro Schwarz wuchs. Durch das 1:0 gegen Hertha BSC herrscht nun wohl wieder ein wenig mehr Ruhe - auch dank des Videobeweises. Der bescherte den Rheinhessen einen berechtigten Foulelfmeter, den Pablo De Blasis zum Tor des Tages nutzte.

ERFOLGLOSIGKEIT: Sechs Spiele - kein Sieg: Weder Werder Bremen noch dem SC Freiburg gelang im direkten Duell der erste Saisonerfolg. Spielzeitübergreifend ist Werder seit neun Partien sieglos, Freiburg seit acht. Im Breisgau kennt man diese Situation und geht mit ihr routiniert um. In Bremen demonstriert man ebenfalls noch Ruhe.