Wunderkind Moukoko entzückt erneut den BVB

Youssoufa Moukoko erzielte drei Tore gegen Bielefeld

Der zwölf Jahre alte Youssoufa Moukoko bleibt der überragende Spieler der B-Junioren-Bundesliga, Staffel West.

Beim 3:1 (1:1)-Erfolg von Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld schnürte der Youngster am siebten Spieltag wiederum einen Dreierpack.

Dabei gelang dem Zwölfjährigen der wichtige Ausgleich noch vor der Pause vom Elfmeterpunkt. Nach dem Seitenwechsel erzielte der Angreifer zwei weitere Treffer. Insgesamt kommt der deutsche Jugend-Nationalspieler damit schon auf 16 Saisontore für den BVB.

Zuletzt hatte der in Jaunde geborene Deutsch-Kameruner sein Debüt in der deutschen U16-Nationalmannschaft gefeiert und im zweiten Spiel gleich doppelt getroffen. Moukoko vollendet erst am 20. November sein 13. Lebensjahr.

Startelf BVB U17: Deubel - Göckan, Ferjani, Knoop, Fleer - Kahraman, Hetemi - Pherai, Moukoko, Klantzos - Wengerowski