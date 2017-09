Götze verrät Schlüssel zum Sieg gegen Gladbach

Behauptet den Ball gegen zwei Gladbacher: Mario Götze

Beim Dortmunder 6:1-Erfolg am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach standen andere Namen im Mittelpunkt und doch gehörte auch Mario Götze zu den entscheidenden Faktoren im Mittelfeld des BVB. Der 25-Jährige zog die Fäden im Hintergrund und erklärte hinterher, warum die Schwarzgelben am Ende so erfolgreich waren.

"Einerseits macht es natürlich immens Spaß – vor allem, wenn du dabei auch noch 3:0 in Führung gehst", sagte Götze gegenüber "bundesliga.com" über die erste Halbzeit und fügte hinzu: "Wir wissen dann, dass wir noch das eine oder andere Tor mehr machen können."

Wichtig sei aber auch gewesen, dass Trainer Peter Bosz dem Team in der Pause noch einmal mit auf den Weg gegeben habe, nicht nachzulassen. "Es kann sonst auch ganz schnell gehen, wenn man erst einmal ein Gegentor bekommt. Aber wir haben es gut gemacht, sind konzentriert geblieben – das war der Schlüssel in diesem Spiel", freute sich der Mittelfeldspieler.

Götze lobt Philipp

Für seinen neuen Kollegen Maximilian Philipp, der vom SC Freiburg kam und zuletzt mit Doppelpacks und Vorlagen glänzen konnte, hatte Götze zudem ein Sonderlob parat: "In den entscheidenden Momenten ist er immer da. So wie er im Training immer Gas gibt, so macht er das auch im Stadion. Ich bin mir sicher, dass wir an ihm noch sehr viel Freude haben werden."

Der 23-Jährige sei "eine große Bereicherung – für uns als Mannschaft und auch für den ganzen Verein." Er zahle seine Verpflichtung auf dem Platz mehr als zurück, so der Weltmeister.

Dass es trotz fünf Veränderungen in der Startelf auch gegen die Borussia vom Niederrhein reichte, erklärt sich Götze folgendermaßen: "Wir sind alle auf einem guten Niveau und versuchen die Philosophie von Peter Bosz immer besser umzusetzen. Das Umschalten, schnelle Balleroberungen, viel Ballbesitz, in die Tiefe gehen – das ist uns auch gegen Gladbach sehr gut gelungen."

"Bis zum Ziel noch sehr weit"

Viel zu kritisieren hat der 25-Jährige nicht. Nur die Abwehrarbeit hat dem Offensivmann noch nicht perfekt gefallen. "Gerade in der ersten Halbzeit hätte Gladbach das eine oder andere Tor machen können. Wir wissen, dass wir sie da mit unseren Fehlern in gewisser Weise eingeladen haben", erklärte Götze: "Aber das ist auch wirklich das Einzige, was in diesem Spiel ein bisschen unser Manko war."

Den Blick auf die Tabelle, in der der BVB mit nur einem Gegentor auf dem ersten Platz residiert, wagt der Weltmeister gern, schränkt jedoch ein: "Es ist jetzt noch ein ganz langer Weg, wir haben noch viele Spiele vor uns. Momentan ist es schön, aber wir wissen, dass es bis zum Ziel noch sehr weit ist."