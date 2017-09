Medien: Arsenal-Scout hat Goretzka im Visier

Leon Goretzka spielt seit 2013 für Schalke 04

Die Zukunft von Schalke-Mittelfeldspieler Leon Goretzka ist weiter ungewiss. Noch hat sich der 22-Jährige nicht entschieden. Verlängert er bei S04 oder zieht es ihn womöglich auf die Insel?

Wie der englische "Mirror" berichtet, hat der FC Arsenal großes Interesse an den Diensten des Confed-Cup-Siegers. Demnach sei in den letzten Wochen einer von Arsène Wengers "Top-Scouts" im Ruhrgebiet gewesen, um Goretzka in der Bundesliga spielen zu sehen.

Nachdem Gunners-Teammanager Wenger das Dossier evaluiert hat, könnte Arsenal noch im Winter ein Angebot für den zehnfachen Nationalspieler unterbreiten. Goretzkas Vertrag bei den Königsblauen läuft im Sommer 2018 aus und wäre ansonsten nach Saisonende ablösefrei zu haben.

Allerdings ist Arsenal nicht der einzige europäische Top-Klub, der Jagd auf Gorektka macht. Neben dem FC Bayern München soll auch der FC Barcelona Interesse an einer Verpflichtung haben. Zuletzt berichtete das spanische Blatt "Mundo Deportivo", dass Barcelona bereit sei bis zu 15 Millionen Euro für den Schalker zu bezahlen.

Außerdem hatte die "Sport Bild" berichtet, dass Goretzka ein hoch dotiertes Schalker Angebot ausgeschlagen hat. Laut dem "kicker" bot S04 einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von mindestens zehn Millionen Euro.