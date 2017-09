Eintracht bangt um Zukunft von Meier

Alex Meier muss sich einer erneuten OP unterziehen

Bei Eintracht Frankfurt wachsen die Sorgen um die Zukunft von Kapitän Alexander Meier.

Der 34-Jährige muss sich einer erneuten Operation am rechten Fuß unterziehen. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig lässt den Eingriff am Dienstag in Basel vornehmen. Meier wird der Eintracht auf "unbestimmte Zeit" fehlen.

"Dass uns diese Entwicklung bei Alex zutiefst erschüttert, muss ich nicht erwähnen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic: "Wir werden alles in unser Macht stehende tun, um Alex zu unterstützen. Er ist unser Kapitän, der bisher Großes für den Verein geleistet hat. Gemeinsam arbeiten wir auf den Tag hin, an dem Alex wieder ins Stadion einlaufen wird."

Meier war bereits vor Saisonbeginn am Sprunggelenk operiert worden, danach war der Stürmer an Borreliose erkrankt.