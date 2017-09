Ancelotti: "PSG sucht noch nach Identität"

Carlo Ancelotti gewann mit Paris Saint-Germain die französische Meisterschaft

Bei der Champions-League-Partie zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München trifft Trainer Carlo Ancelotti auf seinen Ex-Klub. Von 2012 bis 2013 coachte der Italiener den französischen Hauptstadtklub und holte die Meisterschaft. Dennoch verbindet der 58-Jährige nicht nur Positives mit seinem Ex-Arbeitgeber.

"Paris sucht mit Neymar und Mbappé noch nach seiner Identität", sagte Ancelotti in einem "Le Figaro"-Interview über seinen ehemaligen Klub und stellte dem die Philosophie der Münchener gegenüber: "In Bayern ist das klar definiert. Seit Jahren ist der Verein durch eine klare Linie gezeichnet."

Nach der Verpflichtung der beiden Superstars stehe PSG vor einer großen Herausforderung: "Wenn du Spieler für solche Summen kaufst, musst du dir Zeit nehmen, sie mit der Mentalität des Klubs vertraut zu machen", so Ancelotti.

Seit dem Ende seines Engagements im Sommer 2013 habe sich der französische Hauptstadtklub stark verändert. "Der Klub ist besser geworden und hat nach einigen Investitionen mehr Erfahrung im Kader. Jetzt ist es ein großer Verein", lobte der Coach die Pariser, die ihn einst vor die Tür setzten.

Die Trennung von Trainer und Klub verlief damals nicht ganz harmonisch. "Wenn ich etwas ändern könnte, wäre es die Art und Weise meines Weggangs aus Paris. Ich hatte nicht die richtige Einstellung, weil ich weg wollte. Die Beziehung zu Nasser Al-Khelaifi war kompliziert", erzählte Ancelotti, betonte aber auch: "Heute haben wir ein gutes Verhältnis."

Ancelotti traut City, Tottenham und Liverpool Überraschung zu

Die Chancen, dass Paris schon in diesem Jahr sein großes Ziel, den Titelgewinn in der Champions League, erreicht, sind laut Ancelotti nicht sehr hoch. "Sie haben zwar den Ehrgeiz, aber das bedeutet nicht, dass sie bis zum Ende im Turnier bleiben. Der Wettbewerb ist in diesem Jahr besonders heftig", so der Bayern-Trainer. Zusätzlich zu den üblichen großen Vereinen traut Ancelotti Manchester City, Tottenham und Liverpool eine Überraschung in der Königsklasse zu.

Auf die Frage, ob der 58-Jährige eines Tages wieder an der Seitenlinie der Pariser stehen wird, antwortete Ancelotti: "Im Fußball ist alles möglich, aber ich bin in München sehr glücklich. Wenn Bayern eines Tages von mir müde ist, werden wir uns die Hände schütteln und uns verabschieden. Erst dann mache ich mir Gedanken über meine Zukunft."