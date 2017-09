Dresden monatelang ohne Gonther

Dresden muss länger auf Sören Gonther (re.) verzichten

Die SG Dynamo Dresden muss in den nächsten Monaten auf Sören Gonther verzichten.

Der 30 Jahre alte Abwehrspieler hat sich im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen und muss operiert werden. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag in München. "Diese Diagnose trifft uns sehr, sehr hart. Wir werden ihm mit allem unterstützen, was uns zur Verfügung steht", erklärte SG-Trainer Uwe Neuhaus.

Gonther selbst sagte: "Ich kenne mich mit dieser Verletzung leider bereits aus. Es geht immer weiter im Leben, auch wenn mir das Herz blutet."

🎙 #Gonther: „Ich kenne mich mit dieser Verletzung leider bereits aus. Es geht immer weiter im Leben, auch wenn mir das Herz blutet" #sgd1953 pic.twitter.com/vDDYLa34hp — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 25. September 2017

Gonther hatte sich bereits im Jahr 2012 einer komplizierten Knie-OP unterzogen. Die damals operativ eingesetzte Kreuzbandplastik sei nun zu einem großen Teil eingerissen, erklärte der Verein. Wann der erneute Eingriff vorgenommen wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen.