De Bruyne ist glücklich bei City

Kevin De Bruyne will bei City bleiben

Mittelfeldstar Kevin De Bruyne hat betont, beim englischen Spitzenreiter Manchester City seine langfristige Zukunft zu sehen. Er plane noch weitere Jahre bei den Citizens, verriet der Belgier.

Gegenüber dem englischen TV-Sender "Sky Sports" betonte De Bruyne: "Ich bin sehr glücklich bei City. Alles läuft gut für mich. Ich habe keinen Grund, irgendwo anders hinzugehen. Das Projekt City läuft super, also ist es das beste für mich." Der belgische Nationalspieler war im Sommer 2015 für die damalige Bundesliga-Rekordablösesumme von 74 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg auf die Insel gewechselt.

Er gilt unter Teammanager Pep Guardiola als unumstrittener Stammspieler und absolvierte auch in dieser Saison schon wieder sieben Pflichtspiele von Anfang an. Sogar seinen ohnehin bis 2021 laufenden Vertrag bei den Skyblues vorzeitig zu verlängern, kann sich der kreative Mittelfeldspieler gut vorstellen: "Konkrete Gespräche bezüglich eines neuen Vertrags gab es bisher nicht, aber der Klub sprach im Sommer mit meinem Agenten", verriet De Bruyne.

Mit dem 26-Jährigen in der Stammformation spielt Manchester City bisher eine enorm starke Premier-League-Saison. Die Citizens führen die Tabelle in England vor den punktgleichen Stadtrivalen von ManUnited an. De Bruyne war bisher an drei Toren direkt beteiligt. In der letzten Saison war der Offensivmann mit 18 Torvorbereitungen der mit Abstand beste Vorlagengeber der gesamten Premier League.