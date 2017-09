Feyenoord-Fans in Neapel festgenommen

Eine kleine Gruppe Feyenoord-Fans ist in Neapel auffällig geworden

Drei Feyenoord-Fans sind am Montagabend vor dem Auswärtsspiel in der Champions League bei SSC Napoli in Italien festgenommen worden. Trotz eines Stadionverbots waren die Niederländer mit mehreren Fangruppen nach Neapel gekommen.

Wie italienische Medien berichteten, kam es im Stadtzentrum zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften. Randalierer bewarfen Polizisten dabei mit Blumenvasen. Sie wurden wegen Widerstands gegen die Polizei festgenommen.

Vor zwei Jahren hatten Feyenoord-Anhänger für Verwüstungen im Stadtzentrum von Rom gesorgt. Dabei wurde auch der bekannte Brunnen "Barcaccia" vor der Spanischen Treppe beschädigt.

sid/red