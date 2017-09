Großkreutz-Angreifer legen Geständnis ab

Kevin Großkreutz wenige Tage nach seiner folgenschweren Prügelei

Im Prozess um den tätlichen Angriff auf Kevin Großkreutz haben die beiden mutmaßlichen Täter gleich zu Beginn der Verhandlung ein Geständnis abgelegt.

Laut des Verteidigers der 17 bzw. 18 Jahre alten Männer, die Schläge und Tritte einräumten, bereuen beide ihre Tat. Die Angreifer müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Stuttgarter Amtsgericht verantworten.

Großkreutz selbst sagte am Dienstag nicht aus. Der 27-Jährige, der als Zeuge geladen war, hatte ein Attest vorgelegt und erschien nicht in der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Der damalige Stuttgarter, der mittlerweile bei Darmstadt 98 unter Vertrag steht, war am 28. Februar in eine Schlägerei verwickelt und mit Platzwunden am Kopf ins Krankenhaus eingeliefert worden. Als Folge der nächtlichen Auseinandersetzung löste der VfB den Vertrag mit Großkreutz auf.