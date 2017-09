Belfodil: "Siegtreffer würde mir die Welt bedeuten"

Ishak Belfodil (l.) ist für Werder Bremen noch ohne Treffer

Am Samstag steigt in Hamburg das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen (ab 18:30 Uhr im Liveticker). Beide Klubs stehen schlecht da. Der HSV hat die letzten vier Spiele allesamt verloren, Werder ist noch sieglos. Der Fünfzehnte trifft auf den Siebzehnten. Es steht also viel auf dem Spiel.

Bremens Neuzugang Ishak Belfodil glaubt an einen Erfolg seiner Mannschaft. "Mit der Qualität im Team und der Art, wie wir spielen, bin ich zuversichtlich, dass wir bald erfolgreich sein werden", sagte der Algerier dem "Weser-Kurier". Das Spiel gegen die Rothosen komme genau zur richtigen Zeit.

Über die enorme Bedeutung des Klassikers abseits der prekären Tabellensituation ist sich der 25-Jährige bewusst. "Ich werde seit dem ersten Tag von den Kollegen auf das Derby eingeschworen", verriet er. Am liebsten würde er das Spiel mit einem eigenen Treffer entscheiden. Das würde dem Stürmer "die Welt bedeuten."

Prägende Derby-Erlebnisse in Belgien

Mit hitzigen Nachbarschaftsduellen kennt sich Belfodil bereits aus. In Belgien erlebte er in Diensten von Standard Lüttich die Skandalpartie gegen Sporting Charleroi im Dezember 2016. Damals hatten Hooligans Feuerwerkskörper und andere Gegenstände auf den Platz geworfen und damit einen Spielabbruch provoziert. Zuvor war dem Angreifer ein Treffer gelungen. "Diese Derbyerfahrung hat mich geprägt," so der Nationalspieler rückblickend.

In der aktuellen Saison lief es für Belfodil noch nicht wie erhofft. In vier Partien für die Grün-Weißen blieb er ohne Torbeteiligung. Schuld daran sei unter anderem die ausbaufähige "Abstimmung zwischen ihm und seinen Mitspielern".