Hertha setzt gegen Östersund auf Rotation

Herthas Trainer Pál Dárdai setzt in der Europa League auf das Rotationsprinzip

Trainer Pál Dárdai von Hertha BSC setzt auch vor dem Europa-League-Spiel beim schwedischen Klub Östersunds FK voll auf Rotation.

Im Kader für die Auswärtspartie am Donnerstag (19:00 Uhr) fehlen in Keeper Rune Jarstein, Mathew Leckie, Marvin Plattenhardt und Karim Rekik gleich vier Stammkräfte. Erstmals wird Neuzugang Valentino Lazaro im Aufgebot stehen, das der Berliner Bundesligist am Dienstagabend bekanntgab.

Im Vergleich zum 0:1 beim FSV Mainz 05 am vergangenen Samstag gehören auch die Youngster Maximilian Mittelstädt, Jordan Torunarigha und Arne Maier zur Reisegruppe, die sich am Mittwochvormittag auf den Weg nach Schweden macht. Anstelle von Stammkeeper Jarstein soll wie bereits vor der Saison geplant Thomas Kraft im Tor stehen. Zudem ist in Östersund der 18 Jahre alte Schlussmann Dennis Smarsch dabei.

Hertha hatte sich zum Auftakt der Gruppenphase mit 0:0 von Athletic Bilbao getrennt, Östersund gewann beim ukrainischen Klub Sorja Luhansk mit 2:0.