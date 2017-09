Australien mit Leckie und Kruse gegen Syrien

Mathew Leckie (r.) will mit Australien zur WM

Australiens Nationalmannschaft setzt in den Playoff-Spielen der WM-Qualifikation gegen Syrien auf Mathew Leckie und Robbie Kruse.

Die Profis von Hertha BSC und dem VfL Bochum stehen im 23-köpfigen Aufgebot von Trainer Ange Postecoglou, wie der australische Verband mitteilte.

Australien trifft in zwei K.o.-Partien zunächst auswärts in Malaysia (5. Oktober) und dann zuhause (10. Oktober) auf Syrien. Der Sieger kämpft um einen WM-Platz in den Playoffs gegen den vierten der Nord- und Mittelamerika-Qualifikation. Nicht mit von der Partie sein wird derweil Kapitän Mile Jedinak. Der Mittelfeldspieler von Aston Villa laboriert an einer Leistenverletzung.

Die Australier qualifizierten sich zuletzt dreimal in Serie für die WM und sind gegen Syrien klar favorisiert. Die Socceroos fielen in der Asien-Quali überraschend hinter Saudi-Arabien zurück und müssen nun zwei Playoff-Runden für eine Teilnahme in Russland im kommenden Sommer überstehen.