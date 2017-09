Heidel gibt zu: BVB "nicht unser Gradmesser"

Schalke-Manager Christian Heidel spricht über Vergleiche zum BVB

Schalkes Manager Christian Heidel lehnt Vergleiche mit dem sportlich und wirtschaftlich enteilten Erzrivale Borussia Dortmund ab.

"Der BVB sollte nicht unser Gradmesser sein. Vergleiche mit dem BVB bringen uns nicht weiter", sagte Heidel der "Sport Bild". "Die Borussia kommt aus einer Position der sportlichen Stärke und hat daher auch wirtschaftlich ganz andere Möglichkeiten, um in Qualität zu investieren. Wir müssen eine große Entwicklung durchlaufen, um dorthin zu kommen, wo der BVB heute steht."

Heidel räumte allerdings ein, dass durch die Entwicklungen im Fußball der letzten Jahre eine entsprechende Entwicklung für Schalke schwierig sei. "Transfers in Größenordnungen von 20, 30 Millionen Euro sind ohne Einnahmen aus Verkäufen sehr schwer zu realisieren", erklärte der Sporvorstand der Königsblauen.

Ein Transfer wie der von Stürmer Klaas-Jan Huntelaar, der im Jahr 2010 für rund 14 Millionen Euro vom AC Milan nach Gelsenkirchen wechselte, würde laut Heidel heute "mindestens 50 Millionen Euro" kosten. Ein solcher Deal sei "für Schalke nicht im Ansatz darstellbar".

Schalke sei ein eingetragener Verein mit fast 150.000 Mitgliedern. "Da ist leider keiner dabei, der sagt: Hier habt ihr 50, 60 Millionen Euro."

Auch Leipzig und Wolfsburg wirtschaftlich vor Schalke

In der Bundesliga hätten neben Bayern München und dem BVB auch der VfL Wolfsburg sowie RB Leipzig dank ihres Backgrounds deutlich besser finanzielle Möglichkeiten als Schalke, erklärte Heidel. "Frü­her waren die Vereine viel enger zusammen, das ist vorbei. Jetzt gibt es große Unterschiede."

Dass Schalke, in der vergangenen Saison nur Tabellenzehnter, unter ihm als verantwortlicher Mann "vermainzt", bezeichnete Heidel als "Unsinn". In der Spielzeit 2015/2016 habe Leroy Sané für die Knappen den Unterschied ausgemacht. "Leider Gottes mussten wir ihn vor einem Jahr abgeben", klagte Heidel.

Heidel soll auf Schalke langfristigen Erfolg sichern

Seine Arbeit auf Schalke sei ohnehin nicht auf kurzfristige Erfolge sondern langfristig angelegt. "Wir investieren rund 60 Millionen Euro in die neue Infrastruktur. Das sind Dinge, mit denen wir aktuell kein Spiel gewinnen. Aber wir machen das, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir in drei, vier, fünf Jahren mehr Spiele gewinnen."

Auch zur von den Schalker Ultras angestoßenen Diskussion, er verkaufe die Identität des Klubs, äußerte sich Heidel. "Ich habe mich mit den Jungs, die die Plakate während des Stuttgart-­Spiels hochgehalten haben, getroffen. Weil es mir sehr wichtig war. Das sind alles intelligente Leute, das Treffen hat richtig Spaß gemacht. Wir haben zwei Stunden lang intensiv diskutiert", berichtete der 54-Jährige.

Kolašinac-Verlängerung? "Wirtschaftlich nicht vertretbar"

Abgänge von aus der eigenen Jugend hochgezogenen Spielern wie der von Sead Kolašinac (ablösefrei zum FC Arsenal) sind aus Heidels Sicht alternativlos.

"Eine Verlängerung mit Seo war wirtschaftlich nicht vertretbar. Ich habe eine sportliche und eine wirtschaftliche Verantwortung. Populistisch agieren, nur um möglicher Kritik aus dem Weg zu gehen, ist mir fremd".

Auch in Zukunft werde Schalke jeden talentierten Spieler aus der Nachwuchsabteilung ins Profi-Team holen, "wenn wir die Möglichkeit sehen, dass wir ihn auf Bundesliga-Niveau für Schalke heben können."

Dafür werde auch wieder mehr in die Knappenschmiede investiert. "Das ist die Voraussetzung, dass Norbert Elgert (Schalkes A-Jugend-Trainer; Anm. d. Red.) auch in Zukunft viele Schalker Jungs an die Profi-Abteilung übergeben kann", erklärte Heidel.