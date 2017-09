Medien: Köln will Pizarro verpflichten

Schließt sich Claudio Pizarro dem 1. FC Köln an?

Der auf Tabellenplatz 18 abgestürzte Europapokalteilnehmer 1. FC Köln könnte angesichts seiner großen Personalprobleme noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Im Visier der Domstädter: Altmeister Claudio Pizarro.

Wie der "Express" berichtet, verhandelt FC-Sportchef Jörg Schmadtke derzeit mit dem fast 39 Jahre alten Stürmer. Der vereinslose Pizarro wäre nach seinem Abschied von Werder Bremen im Sommer erstens ablösefrei und zweitens sofort für die kriselnden Kölner spielberechtigt.

Derzeit hält sich der Peruaner in London fit. Ein Angebot des Hamburger SV lehnte er in der abgelaufenen Transferperiode ab.

Pizarro könnte in Köln den Druck auf 17-Millionen-Neuzugang Jhon Córdoba verringern. Der Kolumbianer, als Nachfolger für Top-Torjäger Anthony Modeste aus Mainz gekommen, wartet auch nach sechs Ligaspielen mit dem Geißbock auf der Brust noch immer auf seinen ersten Treffer.

Verletzungssorgen beim Effzeh

Pizarro hingegen weiß bekanntlich, wo die Kiste steht: In 430 Bundesligapartien für Werder und Bayern München traf der Rechtsfuß 191 Mal ins Schwarze.

Allerdings schafft Pizarro es in der vergangenen Saison in Bremen nicht mehr, über den Status als Joker hinauszukommen. In 19 Einsätzen für die Grün-Weißen gelang dem Routinier nur noch ein mageres Törchen.

Dass der FC nach den Ausfällen von Marcel Risse (Meniskus-OP), Artjoms Rudnevs (Nebenhöhlen-OP), Jonas Hector (Syndesmosebandriss) und Nikolas Nartey (Meniskus) kurzfristig noch eine Verstärkung dazuholen könnte, hatte Schmadtke bei der Mitgliederversammlung des Klubs zuletzt bereits angedeutet: "Durch die Langzeitverletzten ergibt sich eine neue Situation. Vielleicht müssen wir da noch etwas tun."