"UEFA Mafia": Spartak droht erneute Strafe

Die Spartak-Fans positionieren sich gegen die UEFA

Der russische Meister Spartak Moskau muss erneute Sanktionen durch die Europäische Fußball-Union befürchten.

Beim 1:1 (1:1) am Dienstagabend im Gruppenspiel der Champions League gegen den FC Liverpool zeigten Spartak-Fans ein Banner mit der Aufschrift "UEFA Mafia". Dazu zündeten sie eine Rauchbombe.

Die Aktion war eine Antwort auf das jüngste UEFA-Urteil, Spartak-Fans für das Auswärtsspiel in der Königsklasse am 1. November beim FC Sevilla auszuschließen. Zudem musste der Klub eine Geldstrafe in Höhe von 60.000 Euro zahlen, nachdem seine Anhänger beim FK Maribor am 13. September Feuerwerk gezündet und Gegenstände auf den Platz geworfen hatten.