"Dummes Zeug": Liga-Legende ätzt gegen Lewy

Wird von einer Bundesliga-Legende kritisiert: Bayern-Star Robert Lewandowski

Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz "Charly" Körbel hat Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski für seine vereinskritischen Aussagen im viel zitierten "Spiegel"-Interview gerügt.

"Er war für mich immer ein Musterprofi. Deshalb haben mich seine Aussagen überrascht", sagte Körbel der "Sport Bild". "Was soll denn jetzt ein Joshua Kimmich denken? Das ist ein vernünftiger Junge. In dem sehe ich den neuen Lahm, auch wenn es um die Vereinstreue geht. Und dann erzählt der Lewandowski so ein dummes Zeug."

Auch die Fans hätten ein Gespür für die Situation um den womöglich abwanderungswilligen Polen, so Körbel. "Wahrscheinlich haben 100.000 Bayern-Fans ein Lewandowski-­Trikot. Da ist jetzt jeder enttäuscht. Die spüren, welcher Spieler seinen Verein liebt – und wer nur an sich denkt", erklärte die 62 Jahre alte Vereins-Ikone von Eintracht Frankfurt.

Dembélé? "Er steht für nichts"

Auch der für 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona gewechselte Ousmane Dembélé bekam sein Fett weg.

"Er ist ein guter Fußballer. Aber er steht sonst für nichts. Wo sind die Spieler, die Werte vorleben, die einem Verein die Treue halten? Dembélé gehört nicht dazu", kritisierte Körbel.

Es gehe im Profi-Geschäft "immer weniger um Fußball und immer mehr um Geld. Damit verliert der Fußball seine Glaubwürdigkeit", stellte der frühere Abwehrspieler fest.

"Spieler kommen und verschwinden immer schneller. Die Identifkation geht verloren", ergänzte Körbel, der zwischen 1972 und 1991 602 Bundesligapartien für Frankfurt bestritt.