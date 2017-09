"Am liebsten für immer": S04 bindet McKennie

Weston McKennie hat beim FC Schalke verlängert

Mit Weston McKennie sorgt ein US-Youngster momentan auf Schalke für Furore. Der 19-Jährige, der erst Ende der vergangenen Saison in den Profikader der Königsblauen rückte, bestritt in der laufenden Spielzeit bereits fünf Partien für die Knappen-Profis. Zum Lohn verlängerte S04 den Kontrakt des Mittelfeld-Juwels. um zwei weitere Jahre. Das neue Arbeitspapier endet am 30. Juni 2022.

"Wichtiger Eckpfeiler unseres Profikaders bleiben Eigengewächse aus unserem Nachwuchsbereich. Weston McKennie hat uns in den vergangenen Monaten durch sein Talent, seine Einsatzfreude und seinen Lernwillen davon überzeugt, dass er zu einer festen Größe beim S04 werden kann", wird Sportvorstand Christian Heidel auf der Homepage des Vereins zitiert.

"Dank dieser Eigenschaften ist ihm der Sprung von unserer U19 in die Bundesliga auf Anhieb gelungen. Wir freuen uns, dass Weston seine Zukunft ebenfalls langfristig beim FC Schalke 04 sieht", so Heidel weiter.

"Das war eine einfache Entscheidung für mich: Ich spiele für Schalke - und ich liebe den Klub. Hier ist vieles einfach richtig: meine Mitspieler, der Trainer, die Fans. Am liebsten würde ich für immer hierbleiben", frohlockte McKennie nach seiner Unterschrift.

Zudem bestätigte McKennie, dass es ein besonderer Moment für ihn gewesen sei. "Ich hatte Herzklopfen, aber es war ein gutes Gefühl."