Tim Wiese schießt gegen Werder Bremen und den HSV

Der frühere Werder-Torwart Tim Wiese hat vor dem Nord-Derby zum Rundumschlag gegen seinen Ex-Verein und den Hamburger SV ausgeholt. Vor dem direkten Duell gehe "beiden der Stift", sagte Wiese gegenüber der "Bild". "Beide haben die letzten Jahre verpennt und stehen jetzt wie üblich mit dem Rücken zur Wand." Er sei sicher, "dass es beide bis zum Schluss schwer haben werden".

Die aktuelle Situation der Bremer findet Wiese "ganz schön erbärmlich". Er präzisierte: "Dass Werder in den letzten Jahren so runtergeknallt ist und mittlerweile nicht mal mehr daheim gegen Freiburg gewinnt (Ergebnis 0:0; Anm.d.Red.). Da wird mir schlecht."

Den HSV kritisierte der extrovertierte Ex-Profi wegen seiner immensen Ausgaben in den letzten Jahren. "Die Transferpolitik passt im wahrsten Sinne des Wortes hinten und vorne nicht. Ich sage: Mit den finanziellen Möglichkeiten hätte ich einen besseren Job als Sportchef gemacht als die Manager beim HSV."

Wiese über Lasogga: "Hat fast nichts geleistet

Gut gearbeitet habe in Hamburg in den letzten Jahren nur eine Frau, so Wiese ironisch, nämlich Kerstin Lasogga, die Mutter des derzeit zu Leeds United ausgeliehenen Angreifers Pierre-Michel Lasogga.

"Vor ihr muss man den Hut ziehen. Ihr Sohn hat fast nichts geleistet, aber sie hat für ihn einen Millionen-Vertrag ausgehandelt", sagte der ehemalige Nationalkeeper.

HSV-Keeper Mathenia? "Biederer Durchschnitt"

Auch die Torhüter beider Nord-Rivalen nahm der 35-Jährige in den Blick. Gegen Freiburg sei Werders Jiří Pavlenka "in Ordnung" gewesen. "Er fällt ein wenig seltsam, rollt sich komisch ab", ergänzte Wiese.

HSV-Schlussmann Christian Mathenia sprach der heutige Wrestler jedoch die Erstligatauglichkeit ab. "Er ist nur biederer Durchschnitt", so Wiese. Gar nichts halte er von dessen Konkurrenten Julian Pollersbeck. "Mein Eindruck: Er feiert lieber als Leistung zu bringen. Mann, war der in der Vorbereitung schlecht", sagte Wiese über den U21-Europameister.