Bericht: Auch Bayer wollte Schalke-Coach Tedesco

Domenico Tedesco stand auch bei Bayer auf dem Wunschzettel

Am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) empfängt der FC Schalke 04 die Werkself von Bayer 04 Leverkusen zum NRW-Duell in der Bundesliga. Wie gewohnt mit Domenico Tedesco auf der Trainerbank der Gelsenkirchener. Dass dieser auch in Leverkusen ein heißes Thema war, verleiht der Partie jetzt noch einmal eine Portion Brisanz.

Wie die "Bild" berichtete, stand der 32-jährige Trainer-Shootingstar auch bei den Leverkusenern ganz oben auf dem Wunschzettel. Laut der Zeitung galt Tedesco neben dem jetzigen BVB-Trainer Peter Bosz als Trainerkandidat Nummer eins bei Bayer, wurde Anfang Juni von Manager Boldt kontaktiert.

Allerdings waren die Rheinländer damit zu spät dran: Bereits zwei Wochen zuvor soll sich Schalkes Sportvorstand Christian Heidel zum ersten Mal mit Domenico Tedesco getroffen haben. Besonders der sportliche Erfolg beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue, den Tedesco vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrte, machte ihn für höhere Aufgaben interessant.

Leverkusen soll dem Senkrechtstarter auf der Trainerbank Anfang Juni sogar fast das doppelte Gehalt im Vergleich zum FC Schalke geboten haben. Doch Tedesco hatte sich bereits mit Heidel geeinigt. Kurze Zeit später wurde er bei den Königsblauen als neuer Cheftrainer vorgestellt.

Domenico Tedesco hat mit dem FC Schalke 04 einen soliden Saisonstart hingegelegt und neun Punkte nach sechs Spielen eingefahren. Leverkusen kämpft derweil mit sieben Zählern um den Anschluss an das obere Tabellendrittel.