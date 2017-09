"Es ist wie verhext": Horn beschwört den Effzeh

Am Boden, aber noch nicht geschlagen: Timo Horn und der 1. FC Köln

Nach einer furiosen Saison 2016/2017, die mit der Qualifikation für den internationalen Wettbewerb endete, ist die neue Spielzeit für den 1. FC Köln bislang wenig erfreulich. Erst am sechsten Spieltag konnten die Mannen von Peter Stöger ihren ersten Punkt für sich verbuchen.

Nun hat Köln-Urgestein Timo Horn zur Krise Stellung genommen und an den starken Teamgeist seiner Mannschaft appelliert. "Wo andere Mannschaften sich möglicherweise untereinander bekämpfen, da stehen wir zusammen und suchen einen gemeinsamen Weg aus der Situation. Und deshalb bin ich mir sicher, dass wir das schaffen werden", sagte der Keeper im "kicker".

"Die Situation ist neu für uns", so der 24-Jährige weiter: "Der Kader ist in dieser Saison natürlich größer. Dieses Jahr haben wir eine Dreifach-Belastung, der Rhythmus ändert sich, das Training wird angepasst. Aber das bedeutet ja nicht, dass irgendein Spieler außen vor ist."

Ein gutes Beispiel sei Salih Özcan, der einige Spiele lang nicht im Kader gestanden habe, dann aber im letzten Spiel gegen Hannover (0:0) in der Startelf stand. "Das zeigt doch, dass wir jeden Spieler brauchen." Um solche Themen sei es bei einem beim Team anberaumten Mittagessen zuletzt gegangen, das Horn nicht als "Krisensitzung" gewertet haben möchte.

Null Punkte waren "wie ein Gespenst"

Mit dem Remis bei den Niedersachsen sei er "absolut zufrieden" gewesen, erklärte der Torwart und erläuterte: "Fußball ist zum größten Teil Kopfsache, da war dieses Spiel das beste Beispiel. Hier der Aufsteiger, der auf der Erfolgswelle schwimmt, da der Europa-League-Teilnehmer, für den es immer bergauf ging und der jetzt das komplette Gegenteil erlebt."

Deswegen sei der erste Punkt der Saison auch so wichtig gewesen, weil er als Brustlöser wirken soll. "Uns war ja schon vorher klar, dass wir auf jeden Fall Letzter bleiben. Umso entscheidender war es, dass diese Null da verschwindet. Die war ja wie ein Gespenst", sagte Horn.

Zudem werde oft vergessen, dass es auch in der letzten Saison lange nicht in jedem Spiel rund lief. Oft habe sein Team habe Tore aus dem Nichts erzielt. Insbesondere der nach China abgewanderte Anthony Modeste habe "die Saison seines Lebens" gespielt und genau diese wichtigen Treffer erzielt. "Auch Yuya Osako hat Tore geschossen und war gefährlich", fügte Horn an und ärgerte sich: "Aktuell ist es wie verhext."

London? "Das war sensationell"

Dass die Dreifach-Belastung durch die Europa League ein Faktor für den schlechten Saisonstart sein könnte, glaubt Horn nicht. "Alle drei Tage Konzentration, das musst du als Profi bringen. Wir freuen uns riesig, das haben wir uns verdient", sagte der 24-Jährige und fügte hinzu: "Was wir in London erlebt haben, davon haben wir vor ein paar Jahren geträumt. Das war sensationell. Was die Fans uns da bereitet haben, werden wir nicht so schnell vergessen."

Mit Blick auf die Liga glaubt Horn an den Klassenerhalt und die Stärken des Effzeh. "Unser Teamgeist, dieser Zusammenhalt" werde die Kölner wieder in den sicheren Tabellenbereich bringen: "Wir waren auch in der letzten Saison vielen Gegnern nominell unterlegen und haben diesen Nachteil durch unseren Zusammenhalt wettgemacht. Das dürfen wir auf keinen Fall verlieren."