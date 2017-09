Schindler will ohne Angst ins Kane-Duell

Christopher Schindler spielt seit 2016 für Huddersfield Town

Christopher Schindler vom Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town hat das Erfolgsrezept seines Teams in der noch jungen Saison verraten.

Im Interview mit dem "kicker" erklärte der 27-Jährige, warum besonders die Defensive des Aufsteigers bisher so gut funktioniert: "Wir legen unser Augenmerk darauf, mit allen Leuten zu verteidigen. Das ist Teil unserer Identität, dass jeder für den anderen läuft. Anders geht es nicht."

Die Mannschaft von Teammanager David Wagner hatte als Aufsteiger in den ersten Wochen für mächtig Furore gesorgt, steht derzeit mit nur einer Niederlage nach sechs Spielen immer noch auf Platz acht der Tabelle. Nur die furios aufspielenden Teams Manchester City und Manchester United stellen aktuell eine bessere Defensive.

Ein besonderer Härtetest für die Abwehrreihe der Terriers steht am kommenden Samstag bevor, wenn es gegen Vizemeister Tottenham Hotspur um Stürmerstar Harry Kane geht. Der gebürtige Münchner Schindler geht mit einer gehörigen Portion Respekt in das Duell mit dem zweifachen Torschützenkönig der Premier League: "Kane ist so komplett, da kann man sich nicht auf alles vorbereiten. Man muss situationsbedingt verteidigen, im Verbund eng dran sein", so Schindler über den Matchplan gegen die Spurs am Samstag.

Schindler spielt seit 2016 auf der Insel, war zuvor Mannschaftskapitän bei den Münchner Löwen. Der einstige Zweitligist sei trotz des bitteren Gangs in die vierte Liga weiterhin der wichtigste deutsche Verein für den Abwehrmann: "60 bleibt mein Herzensklub. Das Ganze schmerzt, aber mit Daniel Bierofka, einem der besten Trainer, die ich hatte - und ich hatte viele bei 60 - werden sie hochkommen.