Ancelotti-Trennung schon in Kürze?

Carlo Ancelotti ist beim FC Bayern nicht mehr unantastbar

Am Tag nach der bitteren 0:3-Schlappe gegen Paris Saint-Germain in der Champions League überschlagen sich die Gerüchte um den FC Bayern München.

Am Donnerstagmittag meldete nun die "Sport Bild", dass sogar eine vorzeitige Trennung vom angezählten Cheftrainer Carlo Ancelotti nicht mehr ausgeschlossen sei. Demnach soll es noch am Nachmittag eine Sondersitzung der Münchner Klubbosse geben, bei der die aktuell brisante Lage des deutschen Rekordmeisters schonungslos analysiert werden soll.

Zuletzt hatte vor allem Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge öffentlich angekündigt, aus der Ergebniskrise der vergangenen Wochen neue Schlüsse ziehen zu müssen. Die Pleite von Paris am Mittwoch sei eine Niederlage gewesen, "über die es zu sprechen gilt, die es zu analysieren gilt und aus der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen", so die Ansage des Bayern-Bosses beim traditionellen Bankett nach dem Champions-League-Spiel.

Rummenigge-Lob für Thomas Tuchel

Droht Ancelotti der vorzeitige Rauswurf? Am Donnerstagmittag scheint nichts mehr ausgeschlossen, nachdem der Italiener sich vor allem mit seiner eigenwilligen Aufstellung gegen PSG angreifbar gemacht hat. Unter anderem beorderte er die Superstars Mats Hummels, Franck Ribéry und Arjen Robben auf die Ersatzbank, was intern für großes Unverständnis gesorgt haben soll.

Rund um die Krisen-Bayern wird bereits wild über mögliche Nachfolge-Kandidaten Ancelottis spekuliert. Die "Sport Bild" berichtet so weiter, dass Co-Trainer Willy Sagnol als Interimscoach übernehmen könnte. Als langfristige Lösung wird der Name Thomas Tuchel im Umfeld der Münchner bereits gehandelt. Die "Bild" zitiert FCB-Boss Rummenigge mit einer mehrdeutigen Aussage: "Thomas Tuchel hat mir immer gut gefallen, schon, als er noch in Mainz war."

Der italienische Star-Trainer selbst äußerte sich am Abend der Paris-Pleite sowie am Morgen danach übrigens noch nicht zu den jüngsten Gerüchten um seine Person.

Sieg gegen Hertha in jedem Fall Pflicht

Sollte Ancelotti vorerst bleiben dürfen, wäre er zum Siegen verdammt nicht nur in der Champions League. Auch das unterstrich Bayern-Boss Rummenigge vor rund 400 Edelfans am Abend bei seiner Bankett-Rede deutlich. Es sei wichtig, betonte er vor der Partie bei Hertha BSC am Sonntag (ab 15:30 Uhr), "dass wir schnell wieder die Kurve kriegen und uns als Bayern München präsentieren und dann eben auch zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die in Europa, aber auch national für Furore gesorgt hat".

Die Zeit, in der Ancelotti von den Bayern-Bossen in Schutz genommen wurde, ist vorbei. Zu eklatant waren die Unterschiede im "Kampf der Kulturen", wie Rummenigge das Duell gegen das mit Scheich-Milliarden finanzierte PSG genannt hatte.

Umso tiefer saß der Stachel, dass ausgerechnet der neureiche französische Vizemeister, der neue Münchner Lieblingsfeind, den Bayern derart deutlich vor Augen geführt hatte, dass Europas Fußball-Thron derzeit unerreichbar scheint.