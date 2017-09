Arsenal wohl auch an Pulisic interessiert

Christian Pulisic hat in Dortmund noch Vertrag bis 2020

Seine Leistungen bleiben niemandem mehr verborgen, die Liste der Interessenten wird immer länger. Youngster Christian Pulisic vom Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund steht weiterhin europaweit hoch im Kurs.

Nachdem der 19-Jährige zuletzt schon mit Real Madrid oder dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wurde, soll nun auch der FC Arsenal heiß auf den US-Amerikaner sein. Nach einem Bericht der englischen Zeitung "Sun" sollen die Londoner großes Interesse am Flügelstürmer haben, nachdem er in dieser Spielzeit vor allem in der Bundesliga erneut überzeugte. Bis dato stehen sechs Ligaeinsätze und zwei -tore in der laufenden Saison zu Buche.

Bei den Gunners sind die Klub-Verantwortlichen mit Nachdruck bemüht, ihren Kader zu verjüngen und für die Zukunft zu rüsten. Eine Verpflichtung des Dortmunder Senkrechtstarters wäre vor diesem Hintergrund besonders gut denkbar.

Pulisic selbst versuchte jüngst zwar, mit Gerüchten um seine Person aufzuräumen, indem er in der "Sport Bild" klarstellte: "Klipp und klar: Ich denke nicht über einen Vereinswechsel nach. Schließlich habe ich meinen Vertrag erst Anfang des Jahres bis 2020 verlängert." Dennoch brodelt die Gerüchteküche um den Jung-Nationalspieler munter weiter.