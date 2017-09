Endlich zurück: Embolo soll Sturmproblem lösen

Breel Embolo kehrt in die Schalker Startelf zurück

Schalke 04 und Bayer Leverkusen wollen nach der verkorksten Vorsaison zurück in den Europapokal. Beim direkten Duell am Freitag wird sich zeigen, wer näher dran ist.

349 Tage musste Breel Embolo auf diesen Moment warten. Fast ein Jahr nach seiner schweren Verletzung kehrt der Rekordeinkauf von Schalke 04 in die Startelf des Bundesligisten zurück. "Er ist in einem sehr, sehr guten körperlichen Zustand", sagte Trainer Domenico Tedesco vor dem Heimspiel am Freitag (20:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen, "jetzt ist er bereit."

Nach drei Kurzeinsätzen über insgesamt 55 Minuten soll der Schweizer, im Sommer 2016 für 22,5 Millionen Euro plus Boni vom FC Basel verpflichtet, das Schalker Stürmerproblem lösen. Nur zwei Angreifertore stehen nach sechs Spieltagen zu Buche, seit 187 Minuten haben die Gelsenkirchener nicht mehr getroffen.

Geduld musste auch Lucas Alario aufbringen. Der Argentinier, mit 19 Millionen Euro Ablöse der Leverkusener Königstransfer in diesem Sommer, durfte nach dem Streit mit seinem Ex-Klub River Plate erst am vergangenen Sonntag beim 3:0 gegen den Hamburger SV sein Bundesliga-Debüt geben. "Ich bin sehr glücklich, dass ich endlich spielen darf", sagte der 24-Jährige, der gleich mit einem Tor und einer Vorlage brillierte.

Embolo: "Fühle mich wie halber Neuzugang"

Die beiden Stürmer stehen im Blickpunkt, wenn die Europapokalstammgäste der vergangenen Jahre im direkten Duell den Weg zurück in den internationalen Fußball suchen. Beide Klubs hatten in der enttäuschenden Vorsaison nach sieben Jahren ihre Europa-Abos beendet, jetzt wollen sie zeigen, dass es ein einmaliger Ausrutscher war.

Die Schalker Hoffnungen trägt Embolo, der mit einem Jahr Verspätung seine Qualitäten endlich auch in der Bundesliga beweisen will. "Ich fühle mich wie ein halber Neuzugang", sagte der 20-Jährige, der am 15. Oktober 2016 - nach gerade einmal sieben Ligaspielen - eine schwere Sprunggelenkverletzung mit Wadenbeinbruch erlitten hatte. "Es war die schwerste Zeit meines Lebens", gab Embolo zu.

Schon zu Beginn dieser Saison drängte er zurück ins Team, doch Tedesco schickte ihn zunächst zur U23 in die Oberliga. Beim 2:1 in Bremen vor zwei Wochen erhielt er endlich die ersten zehn Bundesliga-Minuten nach elfmonatiger Leidenszeit. Es folgten Kurzeinsätze beim 0:3 gegen Bayern München und beim 0:2 bei 1899 Hoffenheim. Dabei überzeugte er den Trainer mit seiner "Physis und Schnelligkeit".

Leverkusen bisher mit starken Offensivleistungen

Fast genau ein Jahr nach seinen bislang einzigen beiden Bundesliga-Treffern beim 4:0 gegen Mönchengladbach soll Embolo die Schalker Torflaute beenden - über die Tedesco am liebsten gar nicht reden würde: "Es ist ein sehr sensibles Thema", sagte er, "es hat ein bisschen was vom rosaroten Elefanten, an den man nicht denken soll."

Weitaus weniger Probleme mit dem Toreschießen hat Leverkusen. Schon zwölf Treffer stehen nach sechs Spielen zu Buche, nur Dortmund und Bayern haben mehr erzielt. Mit sieben Punkten allerdings hinkt Bayer den eigenen Ansprüchen noch hinterher - vor allem auswärts, wo es bislang drei Niederlagen gab. "Wichtig ist, dass wir die vielen unnötigen Fehler abstellen", sagte Youngster Kai Havertz "t-online.de": "Die haben uns in dieser Saison schon einige Punkte gekostet."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Schalke: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasić - Caligiuri, McKennie, Oczipka - Goretzka - Harit, Konplyanka - Embolo. - Trainer: Tedesco

Leverkusen: Leno - Retsos, Tah, Sven Bender, Wendell - Kohr, Aranguiz - Brandt, Bailey - Alario, Volland. - Trainer: Herrlich

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)