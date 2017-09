Schmidt betont gelassen vor Duell mit Mainz

Martin Schmidt coacht den VfL Wolfsburg

Trainer Martin Schmidt vom VfL Wolfsburg will sich vor dem Duell mit seiner alten Liebe FSV Mainz 05 nicht von Randerscheinungen ablenken lassen.

"Seitdem ich in Wolfsburg bin, bin ich auch mit den Gedanken voll hier. Ich gehe das Spiel in der Vorbereitung normal an", sagte Schmidt vor der Partie am Samstag (15:30 Uhr).

Bis vergangenen Mai war Schmidt in 81 Bundesliga-Spielen Trainer der Rheinhessen und holte 1,3 Punkte im Schnitt - nur Thomas Tuchel war unter den Mainzer Trainern erfolgreicher. Über seine "Emotionalität" wollte Schmidt aber nicht reden. "Die ist zweitrangig, die hat da nichts zu suchen", sagte er. Insgesamt war Schmidt sieben Jahre für Mainz tätig, sein Nachfolger Sandro Schwarz war sein Spielanalyst.

#Schmidt: Wir müssen die nötige Gier und Aggressivität an den Tag legen.Es gibt aber verschiedene Ansätze,ein Spiel zu entscheiden. #WOBM05 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 28. September 2017

"Wir freuen uns auf das Wiedersehen. Es war eine Riesenchance für ihn, nach Wolfsburg zu gehen. Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe, und wir wissen, dass er mit dem Gesamtpaket dort ganz andere Ziele anpeilen muss", sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder: "Aber wir konzentrieren uns auf die Inhalte. Wir spielen gegen den VfL Wolfsburg, nicht gegen Martin Schmidt. Die Gespräche werden erst nach dem Spiel stattfinden."