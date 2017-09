Stuttgart rechnet fest mit Akolo-Rückkehr

Chadrac Akolo hatte zuletzt wegen einer Oberschenkelzerrung gefehlt

Bundesligist VfB Stuttgart kann im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (ab 15:30 Uhr) wieder auf Chadrac Akolo zurückgreifen.

"Er hat voll trainiert, alle Spielformen gemacht, ist gesund", sagte Trainer Hannes Wolf am Donnerstag. Akolo hatte zuletzt wegen einer Oberschenkelzerrung gefehlt.

Außerdem ist Anto Grgić ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Etwas Geduld benötigt noch Emiliano Insua (Risswunde), für den Argentinier wird es laut Wolf "eng" für das Spiel gegen den 1. FC Köln nach der Länderspielpause am 13. Oktober.

Um den erfolglosen Torjäger Simon Terodde macht sich Wolf keine Sorgen. "Es ist nicht so, dass eine Persönlichkeit wie Simon daran zerbricht, dass er sechs Spiele keine Tore erzielt hat. Es wird ihn ärgern, aber er stellt sich in den Dienst der Mannschaft, das ist mindestens genau so wichtig", sagte er. Terodde habe sich in der Aufstiegssaison selbst aus einer ähnlichen Phase befreit.

#Wolf zur Start11:"Ich bin froh,dass wir weitere Optionen haben, die wir in den vergangenen Spielen verletzungsbedingt nicht hatten." #VfBPK pic.twitter.com/oKCRLgrca4 — VfB Stuttgart (@VfB) 28. September 2017

In Frankfurt müsse seine Mannschaft "versuchen, mit aller Überzeugung, aller Kraft und allem Mut am Limit zu spielen", forderte Wolf: "Wir haben klar das Ziel, etwas holen zu können." Den Gegner nannte er "eine gute Mannschaft, aggressiv und abgezockt in ihrer Spielweise, mit schnellem Umschaltspiel nach vorne". Neuzugang Kevin-Prince Boateng sei "nicht der einzige, auf den wir uns konzentrieren müssen".