Rätsel um Rekordeinkauf: Jonathas fehlt erneut

Jonathas bereitet den 96-Bossen weiter Sorgen

Rätsel um den Rekordeinkauf: Bundesligist Hannover 96 muss im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr) erneut auf Angreifer Jonathas verzichten.

Der brasilianische Neuzugang, der schon in den letzten drei Spielen des Aufsteigers gefehlt hatte, musste das Training mit Schwindelgefühlen abbrechen. Weil Jonathas bei seinem vorherigen Verein Rubin Kasan mit ähnlichen Problemen ausgefallen war, hat 96 einen Spezialisten eingeschaltet.

"Ich rechne nicht mit einer chronischen Krankheit", sagte Hannovers Trainer André Breitenreiter am Donnerstag. Jonathas, für den 96 rund neun Millionen Euro nach Russland überwiesen hatte, feierte mit seinem Treffer am zweiten Spieltag gegen Schalke 04 einen perfekten Einstand. Zuletzt fehlte er allerdings aufgrund von Oberschenkelproblemen in den Spielen gegen den Hamburger SV (2:0) und beim SC Freiburg (1:1). Die Partie gegen den 1. FC Köln hatte er wegen Migräne verpasst.