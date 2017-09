Jansen vor Derby: "Last auf Wood ist immens"

Marcell Jansen sieht den Druck bei HSV-Stürmer Wood

Nach vier Spielen des Hamburger SV ohne Torerfolg wächst laut Ex-Nationalspieler Marcell Jansen der Druck auf Stürmer Bobby Wood.

"Die Last, die Bobby Wood jetzt tragen muss, ist schon immens groß", sagte Jansen am Rande eines PR-Termins mit dem Sportwettenanbieter "Tipico": "Letztes Jahr hat er fünf Tore erzielt. Jetzt hat er zwar eine dreifache Gehaltserhöhung bekommen, aber davon werden die Tore nicht mehr."

Man müsse bei den Erwartungen an den 24 Jahre alten US-Amerikaner realistisch bleiben, sagte der frühere HSV-Profi Jansen. Dennoch hält er Wood für den größten Offensivtrumpf des HSV im anstehenden Bundesliga-Nordderby gegen Werder Bremen am Samstag (18:30 Uhr): "Wood hat eine Veranlagung, er ist schnell, hat Technik und macht die Bälle gut fest. Gerade er muss jetzt aus seinem Schatten wieder raus, die Last beseite legen und geil auf Tore sein. Er bringt die Qualität mit sich."